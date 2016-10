RTL II 04:00 bis 04:40 Mysteryserie The Walking Dead Die Mahd USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nach Rick und Carls Rückkehr aus den Wäldern finden sie eine Farm in Auflösung vor. Die lärmenden Auseinandersetzungen haben eine riesige Horde Zombies angelockt. Die Übermacht ist zu groß, trotz verzweifelten Versuchen ist Gegenwehr keine Option. Die Gruppe flieht Hals über Kopf in die Nacht. Nur Andrea wird versehentlich zurückgelassen. Sie scheint verloren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Jon Bernthal (Shane) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Robert Kirkman, Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16