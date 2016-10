RTL II 02:00 bis 02:40 Actionserie Z Nation Zombie-Apokalypse USA 2015 2016-10-20 04:40 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Live TV Merken Drei Jahre nach dem Ausbruch einer weltweiten Epidemie beenden Horden von Untoten in einer Periode, die "Schwarzer Sommer" genannt wird, das menschliche Zusammenleben, wie wir es bisher gewohnt waren. In einem letzten verzweifelten Versuch haben die Wissenschaftler am Naval Prison Laboratory in Portsmouth versucht, den Prozess zu beschleunigen, doch noch ein Heilmittel zu finden. Sie haben einigen ausgewählten "Freiwilligen" experimentelle Impfstoffe injiziert - und einer der drei Testpersonen wird wieder gesund, obwohl er acht Mal von Zombies gebissen worden ist. Nun muss der Mann nur noch von einer bunt zusammengewürfelten Truppe quer durch die Vereinigten Staaten in das letzte verbliebene Labor gebracht werden, um den Impfstoff extrahieren zu können. Doch neben einem von Zombies überrannten Amerika hat die Gruppe noch ein weiteres Problem: Der potentielle Retter der Menschheit trägt nicht nur die gesuchten Antikörper für ein Gegenmittel mit sich herum, sondern auch ein dunkles Geheimnis, das sie alle bedroht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harold Perrineau (Mark Hammond) Anastasia Baranova (Addy Carver) Michael Welch (Mack Thompson) DJ Qualls (Citizen Z) Tom Everett Scott (Charles Garnett) Kellita Smith (Warren) Keith Allan (Murphy) Originaltitel: Z Nation Regie: John Hyams Drehbuch: Karl Schaefer Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18