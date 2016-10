RTL II 23:30 bis 00:20 Mysteryserie The Walking Dead Sorry, Bruder! USA 2012 2016-10-19 02:40 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Daryl foltert Randall, um mehr über dessen ehemalige Gruppe zu erfahren. Wie sich beim Verhör herausstellt, hatten diese zwei Teenager vergewaltigt und deren Vater gezwungen, dabei zuzusehen. Die Überlebenden beschließen, Randall zu töten - sehr zu Dales Entsetzen. Unterdessen erkundet Carl die Wälder und stößt dabei auf einen Zombie, der im Schlamm feststeckt. Carls Versuche, das Monster zu töten, schlagen jedoch fehl und führen dazu, dass der Untote freikommt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Jon Bernthal (Shane Walsh) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Laurie Holden (Andrea Harrison) Jeffrey DeMunn (Dale Horvath) Steven Yeun (Glenn Rhee) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Angela Kang Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16