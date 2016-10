RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Lucie (31) und Manuela (58) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Im Südharz wohnt das Pärchen Lucie und Tanja. Die 31-jährige Lucie ist Restaurantfachfrau und bringt zwei Söhne in die Beziehung. Nico ist elf und Philipp acht Jahre alt. Zwei Hunde und mehrere Wüstenrennmäuse komplettieren die Familie. Köchin Tanja (40) schmeißt den Haushalt und übernimmt den strengeren Part, wenn es um die Kindererziehung geht. Obwohl sie eigentlich gar keine Kinder haben wollte, kümmert sie sich liebevoll um die beiden Jungs. Lucie findet alles super, wie es ist, schließlich muss sie jetzt nichts mehr machen. Dabei würde sich ihre Partnerin ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Lucie hingegen sehnt sich danach, dass im Sexualleben der beiden ein bisschen mehr passiert. Vielleicht hilft ja der Frauentausch, die Wünsche des Paares zu erfüllen. Im Norden Schleswig-Holsteins lebt Manuela (58). Dauergäste bei ihr sind ihre Tochter Maraike (29), deren Freund Tobias (27) und Kindergartenkind Hannah, Maraikes Tochter. Dadurch hat sich hier etwas unfreiwillig ein Drei-Generationen-Haushalt entwickelt. Während Maraike nach Belieben ein- und ausgeht, kümmert sich Manuela um das Essen, sorgt für ein warmes Bett und auch den Babysitter spielt die 58-Jährige gerne, wenn ihre Tochter und ihr Freund Lust auf Unternehmungen ohne Kind haben. Maraike ist ziemlich offen, was das Thema Sex anbelangt. Zu ihren Hobbys zählen intime Blind-Dates mit Internetbekanntschaften. Selbstverständlich ist auch ihr Freund immer mit von der Partie. Mama Manuela findet das nicht schlimm. Allerdings reizt es sie schon, herauszufinden, wie das geliebte Töchterchen ohne sie zurechtkommt. Grund genug, um am Experiment Frauentausch teilzunehmen. Jetzt tauschen die gemütliche Lucie und die lockere Manuela für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch