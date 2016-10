RTL II 03:45 bis 04:25 Mysteryserie The Walking Dead Am Abzug USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Lori wird nach ihrem Autounfall von Zombies attackiert, kann sich ihrer aber entledigen. In der Bar kommt es zu einer Schießerei, bei der bald auch eine Horde Zombies mitmischt - höchste Zeit für Rick, Hershel und Glenn, sich aus dieser brenzligen Situation zu befreien! Shane macht sich derweil auf die Suche nach Lori und bringt sie durch eine Notlüge sicher zurück auf die Farm. Lori überlegt, was die Gruppe mit Shane machen soll, der immer unberechenbarer wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Jon Bernthal (Shane Walsh) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale Horvath) Steven Yeun (Glenn Rhee) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Bill Gierhart Drehbuch: David Johnson Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

