RTL II 23:15 bis 00:05 Mysteryserie The Walking Dead Tot oder Lebendig USA 2011 2016-10-18 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Maggie ist sauer auf Glenn, weil er den anderen aus seiner Gruppe das Geheimnis der Farmbewohner verraten hat. Zwischen Rick und Shane entbrennt ein heftiger Streit, wie sie mit der Situation auf der Farm umgehen sollen. Hershel erkennt schließlich, dass er vor der schrecklichen Realität nicht mehr die Augen verschließen darf. Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Jon Bernthal (Shane) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18