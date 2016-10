RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Marina (22) und Michaela (18) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Jungmutter Marina (22) ist eine richtige Familienmanagerin. Ihre beiden Kinder Lara Marie (6) und John Luca (3) erzieht sie mit viel Geduld und gestaltet ihre Freizeit nach den Wünschen der Kleinen. Marinas Mutter Marlis unterstützt ihre Tochter, wo sie nur kann. Nicht nur die gemeinsame Freizeitgestaltung verbindet das Mutter-Tochter-Gespann, sondern auch die Liebe zur Mode. Marlis hat sich voll und ganz dem Style ihrer Tochter angepasst. Alt und langweilig sind für die 62-Jährige nichts. Tochter Marina findet das super, denn Marlis ist cool und vor allem jung geblieben. Den Haushalt erledigt die gut organisierte Marina ganz allein und ist dabei sehr penibel. Schließlich will sie ihren Kindern ein gutes Vorbild sein... Tauschmutter Michaela ist gerade einmal süße 18 Jahre alt. Eigentlich wollte ihre Mutter Christa an dem Experiment Frauentausch teilnehmen, doch da ihr Ehemann Friedrich (50) vorübergehend ins Krankenhaus muss, bleibt Christa zuhause. Also übernimmt Tochter Michaela den Part der Tauschmutter. Komplettiert wird der Familien-Clan von Sohn Markus (22) und Michaelas bester Freundin, Lisa Marie (19), die mit im Haus der Familie wohnt. Hier herrscht reges Chaos, aber das ist nicht so wichtig, denn die Fünf halten fest zusammen. Ganz nach dem Motto: "Das bisschen Haushalt macht sich doch von selbst" leben sie einfach so in den Tag hinein... Jetzt tauschen die organisierte Marina und die chaotische Michaela für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

