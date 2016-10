RTL II 07:00 bis 08:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Und raus bist Du / Krawall im Jugendheim D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jens, der neue Auftraggeber der Detektei Stahl, fühlt sich von seiner Frau Melanie betrogen. Deshalb sollen Miriam und Stefan Wolloscheck eine mögliche Affäre der 29-Jährigen aufdecken. Allerdings finden die beiden Ermittler etwas ganz anderes heraus: Melanie geht heimlich arbeiten, weil das Ehepaar durch einen Umzug in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Der Grund dafür ist die fadenscheinige Eigenbedarfsanmeldung ihres ehemaligen Vermieters. Jetzt versuchen die Privatdetektive, Jens und Melanie zu ihrem Recht zu verhelfen. Auch der Leiter eines Heims für schwererziehbare Jugendliche, Herr Hansen, bittet die Privatdetektive um Hilfe: Seit zwei Wochen kommt es immer wieder zu Diebstählen auf den Zimmern der Jugendlichen. Nina Sassen und Sebastian de Beer übernehmen den Fall. Um einen genauen Einblick zu erhalten, wird Sebastian als Mitarbeiter in das Jugendheim eingeschleust. Können die Detektive so den Schuldigen ausfindig machen? Zunächst muss der Ermittler das Vertrauen der Jugendlichen gewinnen und aufpassen, dass seine Tarnung nicht auffliegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

