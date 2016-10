RTL II 03:50 bis 04:30 Mysteryserie The Walking Dead Chupacabra USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Darryl stürzt im Wald vom Pferd und bleibt schwer verletzt liegen. In Visionen erscheint ihm sein verschollener Bruder, der ihn auffordert, sich zusammenzureißen und aufzustehen. Nur mit Mühe gelingt es ihm, sich in Richtung der Farm vorzuarbeiten. Die Gruppe diskutiert, ob es nach diesen Ereignissen überhaupt noch Sinn macht, die Suche fortzusetzen. Hershel macht noch einmal unmissverständlich klar, dass er erwartet, dass die Gruppe weiterzieht, sobald Carl genesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Jon Bernthal (Shane Walsh) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale Horvath) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Guy Ferland Drehbuch: David Johnson Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

