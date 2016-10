RTL II 23:15 bis 00:05 Mysteryserie The Walking Dead Die letzte Kugel USA 2011 2016-10-17 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Die Gruppe wartet verzweifelt auf Shanes Rückkehr. Doch Shane sitzt in einer ehemaligen Schule fest, die von Untoten umzingelt ist. Es erscheint unmöglich, zu entkommen. Daryl und Andrea begeben sich währenddessen auf eine riskante Suchexpedition in den Wald... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Jon Bernthal (Shane) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Philip Abraham Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18