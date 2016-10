RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Der Graf von Askanien - Eine schrecklich royale Familie D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Von ganz unten nach ganz oben! "Life is a fight" ist das Motto des Selfmade-Millionärs aus dem Ruhrpott. Angefangen als einfacher Bergmann, kann sich Alexander Graf von Askanien heute wirklich alles leisten. Nun will er seine Zelte in Deutschland abbrechen und mit seiner Freundin Justine nach Los Angeles auswandern. Dafür suchen die beiden eine standesgemäße Villa in Kalifornien. Die Immobiliensuche gestaltet sich allerdings schwierig: Justine wünscht sich ein Baby und will daher ein kindgerechtes Anwesen. Alexander legt besonders Wert auf eine große Garage für seine Luxusschlitten. Wer kann sich am Ende durchsetzen? Alexander hat es nicht eilig mit dem Vater werden, er liebt sein Leben, so wie es ist. Doch im Gegensatz zum Grafen, dreht sich bei Justine alles um den Kinderwunsch. Momentan ist Hündchen Louis ihr Baby-Ersatz, den sie mit allen Mitteln verwöhnt. Um ihrem Grafen das Vaterwerden schmackhaft zu machen, muss Justine also Überzeugungsarbeit leisten. Neben Kinderfotos und Jacuzzi macht sie einen Termin in einer Kinderwunschklinik, um ihrem Babyglück auf die Sprünge zu helfen. Kann sie ihren Alexander am Ende davon überzeugen, ihren langersehnten Wunsch zu erfüllen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Graf von Askanien - Eine schrecklich royale Familie