RTL II 19:00 bis 20:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2016 2016-10-18 14:00 Stereo 16:9 HDTV Leon erfährt, dass Nina überraschend schon heute mit Tim in die gemeinsame Wohnung ziehen möchte. Als sie dann auch noch ihren Job in Leons Bar kündigt, versetzt es Leon innerlich einen Stich, dass Nina völlig aus seinem Leben verschwinden soll. Alina, Ole und Fabrizio ruinieren versehentlich Joes Hochzeits-DVD. Alarmiert versuchen sie, die DVD zu ersetzen, bevor Joe etwas merkt. Doch die einzige Kopie hat Peggy... Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht