RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier 17-Jährige von Schrottpresse gerettet D 2016 2016-10-18 05:15 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Autowrack reiht sich ans andere, in einer Ecke stapeln sich ausgemusterte Reifen. Über allem thront die große Schrottpresse. Sie verwandelt die ausgeschlachteten Fahrzeuge, egal ob Kleinwagen oder Luxuskarosse, in unterschiedslose Würfel aus Metall. Massimos (18) Vater gehört der Schrottplatz und auch er arbeitet hier. Doch dann erleidet der junge Mann am Ort, der ihm von Kindesbeinen an vertraut ist, den Alptraum seines Lebens. Aus dem Kofferraum eines für die Schrottpresse bestimmten Autos beginnt es zu tropfen. Die Flüssigkeit ist rot. Sofort ruft der entsetzte Massimo die Polizei. Als die Cops vorsichtig den Deckel öffnen, finden sie ein Mädchen. Es rührt sich nicht. Ist die junge Frau etwa schon tot? Zum Glück hat die Schwerverletzte nur das Bewusstsein verloren. Und sehr viel Blut. Nach der Versorgung des 17-jährigen Opfers beginnen die Ermittlungsarbeiten. Doch diese sind weitaus gefährlicher als geahnt und erfordern den vollen Einsatz von Schutz- und Zivilpolizei... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier