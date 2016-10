RTL II 12:55 bis 13:55 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Alex schafft es nicht, Elli davon abzubringen, ihre Aussage gegen Marek zurückzuziehen. Im Streit haut sie aus dem Loft ab, was Alex die Chance gibt, ihr Zimmer nach Hinweisen zu durchsuchen. Als Nico Dana am Morgen auflauert, um zu überprüfen, ob sie tatsächlich einen neuen Freund hat, reagiert diese prompt und gibt Kevin als ihren neuen Freund aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667