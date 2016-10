RTL II 08:50 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Tatjana (20) und Regina (41) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die 20-jährige Tatjana kümmert sich verantwortungsvoll um ihren zweijährigen Sohn Marcel. Während ihr Freund Alex (22) aufgrund seiner Bundeswehrkarriere kaum bei der Familie sein kann, opfert die gebürtige Kasachin ihre Elternzeit zum Nachholen des Abiturs. Die gelernte Kinderpflegerin möchte studieren und arbeitet hart dafür. So kümmert sie sich nicht nur um ihre kleine 2-Zimmer-Wohnung und ihr Kind, sondern auch noch um ihre Zukunft. Ohne Unterstützung geht das allerdings nicht und so kann sich die junge Mutter über eine verlässliche Schwester freuen. Die zwei Jahre jüngere Inna schaut täglich bei ihrer Schwester vorbei und hilft, wo sie kann. Egal, ob es um Einkäufe, um Babysitten oder um Ablenkung für die fleißige Mutter geht. Auch Inna arbeitet an ihrer beruflichen Zukunft. Die Hebammenschülerin büffelt fleißig für einen guten Abschluss. Regina (41) meistert ihren Alltag als Hausfrau und zweifache Mutter sozusagen im Alleingang. Zwar gibt es noch weitere Familienmitglieder, doch die sind irgendwie nicht zur Mithilfe zu überreden. Allen voran Vater Stefan (38). Der gelernte Tischler arbeitet derzeit als Wachmann und ist nicht davon zu überzeugen, dass auch Männer im Haushalt mithelfen können. Nach getaner Arbeit macht der Familienvater vor allem eins: die Füße hochlegen. Für den 86 Quadratmeter großen, chaotischen Familienhaushalt sieht er seine Frau alleine verantwortlich. Und auch ihre Söhne Mirco (13) und Justin (5) helfen nicht wirklich mit, dabei opfert sich Regina voll und ganz für die Familie auf. Egal, ob Essen kochen, Wäsche machen oder Zigaretten stopfen: Regina denkt zuerst an die anderen, dann an sich selbst. In vier Jahren Eheleben hat ihr das allerdings nur selten einen glücklichen Tag beschert und auf Einsicht ihres Mannes konnte die Hausfrau bislang nur hoffen. Jetzt tauschen die auf sich allein gestellte Regina und die junge Tatjana für einige Tage die Familie. Wird die engagierte Tatjana Reginas Mann davon überzeugen, dass er sich mehr im Haushalt einbringt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch