RTL II 01:25 bis 02:05 Mysteryserie The Walking Dead Blutsbande USA 2011 2016-10-17 05:00 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Verzweifelt sucht Rick nach medizinischer Hilfe für seinen Sohn Carl. Rettung verspricht ein nahe gelegenes Farmgelände, auf das sich der Arzt Hershel Green mit seiner Familie zurückgezogen hat. Hershel hilft Carl, ist jedoch nicht damit einverstanden, dass Rick und die anderen dauerhaft auf seiner Farm bleiben. Shane begibt sich unterdessen auf eine riskante Mission, um dringend benötigte Medikamente für Carl zu besorgen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Jon Bernthal (Shane) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Glen Mazzara Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16