RTL II 23:20 bis 00:20 Mysteryserie The Walking Dead TS-19 USA 2010 2016-10-16 03:20 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ricks Gruppe glaubt sich schon am Ziel, als sie von einem seltsamen Arzt ins hermetisch abgeriegelte CDC-Gebäude eingelassen werden. Jeder der Überlebenden ist froh, sich endlich von den Strapazen der letzten Wochen erholen zu können. Doch an ihrem neu gefunden Zufluchtsort ist nicht alles so, wie es scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Jon Bernthal (Shane) Jeffrey DeMunn (Dale) Laurie Holden (Andrea) Steven Yeun (Glenn) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Guy Ferland Drehbuch: Adam Fierro, Frank Darabont Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16