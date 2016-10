RTL II 22:25 bis 23:20 Mysteryserie The Walking Dead Tag 194 USA 2010 2016-10-16 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Überlebenden des Angriffs schlagen sich unter Ricks Führung zu einer Einrichtung der Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta durch. Jim steht unterdessen vor einer schrecklichen Entscheidung, bei der er buchstäblich über Leben und Tod entscheiden muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Jon Bernthal (Shane Walsh) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale Horvath) Steven Yeun (Glenn Rhee) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Ernest Dickerson Drehbuch: Glen Mazzara Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16