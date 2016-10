RTL II 12:40 bis 13:40 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Susan wohnt allein mit ihrem 12-jährigen Sohn Tom in einer 75 qm Wohnung. Doch sie will raus aus der Stadt! Ein kleines Häuschen im Grünen soll es sein und das hat einen guten Grund: Tom ist in falsche Kreise geraten und in der Schule abgesackt. Auf dem Land soll nun alles besser werden. Insgesamt hat die 40 jährige Bilanzbuchhalterin 50.000 Euro angespart, die will sie jetzt in ein Eigenheim investieren. Ein 100 Jahre altes Landhaus hat es Susan angetan, der Kaufpreis liegt bei 20.000 Euro. Bleiben ihr noch 30.000 Euro für die Renovierung. In nur 6 Wochen will sie ihr Schnäppchenhaus einzugsfertig saniert haben. Ihre Familie greift ihr tatkräftig unter die Arme ihr Ziel zu verwirklichen. Dennoch muss sie Arbeit, Haushalt und den Umbau unter einen Hut bringen. Sohn Tom leidet unter der Doppelbelastung seiner Mutter, er fühlt sich vernachlässigt und stellt sich quer. Außerdem macht Toms Vater eine erschreckende Entdeckung: Das Dach ist undicht. Die Instandsetzung würde zusätzlich 10.000 Euro verschlingen. Droht jetzt das Projekt Schnäppchenhaus zu kippen oder reißen Susan und ihre Familie das Ruder noch mal rum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt