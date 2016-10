RTL II 06:55 bis 07:50 Mysteryserie Warehouse 13 Die Rückkehr von den Toten USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Claudia ist fest entschlossen, Steve mit Hilfe eines Artefakts von den Toten zurückzuholen. Artie will das mit allen Mitteln verhindern und versucht sie davon zu überzeugen, dass es einem Warehouse-Agent nicht zusteht, ein Artefakt aus privaten Gründen zu nutzen. Überraschenderweise erhält Claudia Hilfe von unerwarteter Seite. Myka und Pete müssen währenddessen einen merkwürdigen Fall in Philadelphia untersuchen. Dort ist eine Art Massenpsychose aufgetreten, in der Menschen unschuldige Mitbürger angreifen, weil sie Monster mit großen Tentakeln in ihnen sehen. Myka und Pete rätseln, was diese Halluzinationen hervorrufen könnte... Artie verschweigt seinem Team weiterhin, dass das Oberhaupt der französischen Bruderschaft bereits nach dem Astrolabium sucht, mit dem Artie das Warehouse retten konnte. Es bleibt die Frage, welche negativen Konsequenzen der Einsatz sowohl des Metronoms als auch des Astrolabiums hatte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Brent Spiner (Brother Adrian) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Constantine Makris Drehbuch: Holly Harold Kamera: Michael McMurray Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 12