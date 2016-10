RTL II 05:00 bis 05:40 Mysteryserie The Walking Dead Vatos USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ricks Rückkehr nach Atlanta gleicht immer mehr einer Odyssee. Hinter jeder Hausecke scheinen neue Schwierigkeiten zu lauern. Auch im Camp steht es nicht zum Besten - denn Mechaniker Jim legt ein immer irrationaleres Benehmen an den Tag. Kein Wunder, musste er doch einst mit ansehen, wie seine Familie getötet wurde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Jon Bernthal (Shane Walsh) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Steven Yeun (Glenn) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Johan Renck Drehbuch: Robert Kirkman Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18