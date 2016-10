RTL II 00:35 bis 01:30 Mysteryserie The Walking Dead Gefangene der Toten USA 2010 2016-10-15 03:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Aufgrund einer Unachtsamkeit von Rick wird eine Gruppe Überlebender von Zombies eingekesselt. Angesichts der ausweglosen Lage kommt es in der Gruppe bald zu gegenseitigen Schuldzuweisungen und sogar zu Gewaltausbrüchen. Rick muss schließlich erkennen, dass die Zombies sein geringstes Problem sind - denn sein wahrer Feind ist weitaus gefährlicher als die Untoten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Laurie Holden (Andrea) Jeffrey DeMunn (Dale) Jon Bernthal (Shane) Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) Steven Yeun (Glenn) Chandler Riggs (Carl Grimes) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Frank Darabont Kamera: David Boyd Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18