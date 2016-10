RTL II 16:00 bis 18:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der 400 m² große Trödelladen von Erich (57) und Gisela (54) gleicht einem Schlachtfeld. Geschuldet ist dieses Chaos dem Aktionismus von Erich, der fast täglich neue Kisten vor der Haustür ablädt. Seine Frau muss sich hingegen um alles andere kümmern - und ist maßlos überfordert. Hinzu kommt, dass der Laden gerade einmal die monatliche Miete in Höhe von 1.300 Euro abwirft. Als das Trödelteam anrückt, sind sie geschockt: So ein chaotisches An- und Verkaufsgeschäft haben sie noch nie gesehen. Hier muss dringend ausgemistet werden. Doch leider stoßen alle Vorschläge bei Erich auf großen Widerstand. Der Haushaltsauflöser ist weder bereit, seinen angeschleppten Müll zu entsorgen, noch mit seinen überhöhten Preisvorstellungen runterzugehen. Werden Otto, Mauro und Sükrü den Trödelladen wieder auf Vordermann bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial