Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim D 2011

Das Leben in Niedersachsen ist für die siebenköpfige Großfamilie zu teuer geworden. Papa Maik (38) und Mama Monika (39) können die Miete von 800 Euro nicht mehr bezahlen. Die spontane Lösung: Maik ersteigert im Internet für seine Frau, die fünf Kinder und ihre vier Pferde, drei Katzen und fünf Hunde ein Eigenheim im günstigeren Bundesland Sachsen-Anhalt, im Städtchen Trüglitz. Für nur 6.000 Euro bekommen sie 140 Quadratmeter Wohnfläche und 1400 Quadratmeter Land! Problem: Die Großfamilie hat den 100 Jahre alten Bauernhof gekauft, ohne diesen zunächst besichtigt zu haben. Ein Blindkauf mit Folgen! Das Schnäppchenhaus entpuppt sich als Ruine. Morsche Balken, baufällige Wände und kein Bad im ganzen Haus! Doch es gibt kein Zurück mehr, der Mietvertrag für das alte Haus ist längst gekündigt. Die Großfamilie muss innerhalb weniger Tage mit Sack und Pack in die ersteigerte Bruchbude ziehen! Einziger Waschplatz: Die Regentonne. Wie soll es jetzt nur weitergehen?

Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt