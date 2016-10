tagesschau24 23:30 bis 00:15 Magazin Kontrovers Tarifstreit: Retten ohne Pause / Aktuelles im Fall Peggy Knobloch: Gibt es Verbindungen zu Rechtsterroristen? / Jubiläum - Barbara Stamm: vier Jahrzehnte im Landtag / Die Story - Politaktivisten: Protest oder Klamauk? / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2016 Stereo 16:9 Merken Tarifstreit: Retten ohne Pause Zu lange Arbeitszeiten, zu kurze Pausen - die gesetzlichen Ruhezeiten halten Bayerns Rettungsdienste nicht ein, kritisiert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Überanstrengte Retter bringen auch Patienten in Gefahr, heißt es. Das Bayerische Rote Kreuz hält dagegen, spricht von Falschinformationen wegen der laufenden Tarifverhandlungen. Was steckt hinter den Vorwürfen? Wie hoch ist der Druck auf Bayerns Retter? Aktuelles im Fall Peggy K.: Gibt es Verbindungen zu Rechtsterroristen? Hat der NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt etwas mit dem Mord an Peggy K. zu tun? Bis vor wenigen Tagen hätte wohl jeder bei dieser Frage nur den Kopf geschüttelt. Doch nun wurden DNA-Spuren des Terroristen in der Nähe des Leichenfundorts festgestellt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Wo könnte die Verbindung sein? "Kontrovers" geht auf Spurensuche. Jubiläum: Barbara Stamm - vier Jahrzehnte im Landtag Für manche ist sie der personifizierte Landtag, nicht nur, weil sie Parlamentspräsidentin ist. Barbara Stamm wird über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt - wegen ihres Einsatzes für parlamentarische Rechte - auch gegenüber ihren eigenen Parteifreunden in der Staatsregierung. Die Story: Politaktivisten - Protest oder Klamauk? Sie wollen Aufruhr und Aufmerksamkeit erzeugen, die Gesellschaft aufrütteln und politische Veränderungen erreichen. Und zwar mit Provokation. Beim "Zentrum für politische Schönheit" inszenieren Aktionskünstler zum Beispiel Beerdigungen ertrunkener Bootsflüchtlingen. Nachschlag: Was sonst noch geschah ... Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Bachmann Originaltitel: Kontrovers