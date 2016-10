tagesschau24 20:15 bis 21:25 Diskussion Hart aber fair Terror - Abstimmung, Urteil und Diskussion D 2016 Stereo 16:9 Merken Darf ein Bundeswehrpilot ein entführtes Flugzeug abschießen, 164 Menschen töten, um 70.000 in einem Fußballstadion zu retten? Um diese Frage dreht sich der Film "Terror - Ihr Urteil" - und die anschließende Diskussion bei "hart aber fair". Der Fernsehfilm zeigt den Prozess gegen den Piloten. Danach fällen die Fernsehzuschauer bei "hart aber fair" das Urteil - und die Gäste im Studio diskutieren darüber. Die Abstimmung zum Urteil beginnt um 21:40 Uhr; die Zuschauer können entweder per Telefon * 0137 10 220 01 (schuldig), * 0137 10 220 02 (nicht schuldig) oder online unter ihrurteil.hartaberfair.de abstimmen. Interessierte können sich auch während der Sendung per Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung diskutieren. E-Mail hart-aber-fair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Franz-Josef Jung (CDU, 2005 bis 2009 Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland), Thomas Wassmann (Major a.D., ehem. Kampfjet-Flieger der Bundeswehr, Vorsitzender Verband der Besatzungen strahlgetriebener Kampfflugzeuge der Bundeswehr e.V.), Ger Originaltitel: Hart aber fair