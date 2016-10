tagesschau24 09:30 bis 10:00 Reportage 7 Tage... in der Studentenverbindung D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Festliche Anzüge. Krüge voller Bier. Männergesang: "Lusatia, Dir gehör' ich, Dir bleib' ich bis zum Tod" schallt es aus den Kehlen der Corpsbrüder der Studentenverbindung "Corps Lusatia" im Gewölbekeller. Keine Frage, in einer Studentenverbindung muss man nicht lange nach Pathos und großen Gesten suchen. Diese Verbindung ist "pflichtschlagend", tägliches Fechttraining steht auf dem Programm. Mehrere scharfe Mensuren müssen gefochten werden, wenn man dabeibleiben möchte. Daneben gibt es ein umfangreiches Regelwerk, an das sich die Studenten - allesamt Männer - halten müssen. Außerhalb des Verbindungshauses, wo viele der Corpsbrüder wohnen, müssen sie sich oftmals Vorwürfe anhören, "rechts", frauenfeindlich oder nur an Seilschaften interessiert zu sein - gängige Vorurteile gegen Verbindungsstudenten im Allgemeinen. Was sind das für Menschen, die sich dem Verbindungsleben verschreiben? Was erhoffen sie sich davon? Wie viel bleibt von der viel besungenen Freiheit - wenn der Alltag durch ein Korsett an Regeln und Verpflichtungen bestimmt ist? Nach zweijähriger Recherche gelang es den Autoren Florian Müller und Ralph Baudach, eine Verbindung zu finden, die die Journalisten eine Woche lang in ihr Innerstes ließ. Sieben Tage lang übernimmt Autor Müller bei "Corps Lusatia" alle Pflichten eines "Fuchses" - so nennt man die Neuen in einer Verbindung: vom täglichen Fechttraining bis hin zu langen Gesangsabenden und zum Teil ungewöhnlichen Ritualen. Ein Einblick in eine unbekannte Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Tage... Regie: Ralph Baudach/Florian Müller

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 268 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 121 Min. Teletip Austria

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 58 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 58 Min.