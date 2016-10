tagesschau24 21:02 bis 21:45 Dokumentation Hitlers Tagebücher Der größte Schwindel aller Zeiten D 2003 2016-10-15 02:05 Stereo 16:9 Live TV Merken Geschichte des Medienskandals um die Hitler-Tagebücher. Am 25. April 1983 kündigt das Magazin "stern" auf einer Pressekonferenz die Entdeckung und Veröffentlichung von Tagebüchern Adolf Hitlers an und beginnt mit deren auszugsweisem Abdruck. Am 6. Juni werden die Tagebücher als Fälschung entlarvt und der größte Skandal der deutschen Mediengeschichte ausgelöst, verursacht durch sensationsgierigen Scheckbuch-Journalismus. Medienmanager, Journalisten, Experten, Historiker und am Ende auch die Betrüger, der Journalist Gerd Heidemann und der Fälscher Konrad Kujau, verlieren die Kontrolle über die Ereignisse. Doch nicht nur der Stern, sondern auch internationale Medienvertreter, unter ihnen auch Rupert Murdoch, sind damals auf die falsche Fährte der Tagebücher hereingefallen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hitlers Tagebücher Regie: Volker Präkelt