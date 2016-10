Super RTL 19:45 bis 20:15 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Lebenslange Schuld USA 2015 2016-10-24 14:25 Stereo HDTV Live TV Merken Als Hicks Kotz und Würg vor einer Lawine rettet, hat er etwas in Gang gesetzt, was er sich vorher nicht vorstellen konnte. Die Zipper sind ihm auf ewig dankbar. Das bedeutet, sie folgen ihm auf Schritt und Tritt, überschütten ihn mit Liebesbeweisen, also tonnenweise alten Fischen und heftigen Umarmungen. Hicks muss sich dringend etwas einfallen lassen, wie er die Drachen wieder loswird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6