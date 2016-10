Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Die Nervensäge / Der Frauenversteher / Mission: Froschrettung CDN, F, GB 2010 2016-10-24 11:30 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Moms Lieblingskünstler Damien Burst ist bei der Familie eingezogen - und zwar in Angelos Zimmer. Angelo möchte jetzt nur noch eins: Die Nervensäge von Burst los werden - und das so schnell wie möglich... 2. Geschichte: Butterfinger würde nur zu gerne mit Monica zum Schulball gehen. Doch er traut sich nicht, sie zu fragen. Da spielt sich Angelo als der große Frauenkenner auf, der überhaupt nicht verstehen kann, warum sich Butterfingers nicht traut. Natürlich fordert Lola Angelo sofort auf, dem armen Butterfingers zu helfen. Jetzt braucht Angelo dringend einen guten Plan... 3. Geschichte: Im Biounterricht wird das Verdauungssystem durchgenommen. Deshalb kündigt Mr. Foot an, in der nächsten Unterrichtsstunde einen Frosch mitzubringen. Jetzt haben die Schüler Angst, dass der Frosch seziert wird. Deshalb wird sofort alles zur Froschrettung unternommen - vergeblich. Allerdings hat Mr. Foot überhaupt nicht vor, den Frosch zu sezieren. Er will seinen Schülern nur gewisse Abläufe verdeutlichen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6