Super RTL 15:45 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Ein Sturm auf der Prärie CDN, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Das Wild Team ist gerade in der Prärie unterwegs als es von einem Tornado überrascht wird. Die Tortuga wird dabei so stark beschädigt, dass sie aufgegeben werden muss. Chris, der sich als Erster von den Folgen des Tornados erholt, schickt einen Notruf an die anderen und bestimmt einen Treffpunkt an dem das Team wieder zueinander finden soll. Leider erreicht seine Botschaft das Team nur bruchstückhaft und jeder interpretiert Chris Worte anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6