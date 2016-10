Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Drei beste Freunde / Alles wird gut / Schattenspiele / Ein neues Familienmitglied CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Bei einem Ausflug in den Park begegnet Caillou Leo und Clementine, die im Sandkasten spielen. Er gesellt sich zu seinen Freunden, macht aber Clementines Schaufel kaputt. Sie ist sauer und will nicht, dass Caillou weiter mitspielt. Bis Caillou Clementine seine eigene Schaufel schenkt. Sofort sind alle wieder guter Laune! 2. Geschichte: Beim Spielen bricht sich Leo den Zeh und muss ins Krankenhaus. Caillou ist sauer, weil sie jetzt nicht weiter spielen können. Doch als Leo aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, kann Caillou es kaum abwarten alles über den Aufenthalt in der Klinik zu erfahren. 3. Geschichte: Caillou, Jason und Jeffrey planen eines abends nach dem Essen, noch eine Runde Verstecken zu spielen. Zuerst ist es noch lustig, doch dann wird das Spiel unheimlich: Schatten an der Wand wirken wie Geister. 4. Geschichte: Caillou und seine Eltern schauen sich alte Fotos an. Darauf ist auch Gilbert zu sehen als er noch ein Katzenbaby war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

