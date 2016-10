Super RTL 23:10 bis 00:20 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Verstümmelung CDN 2010 Stereo Live TV Merken Ein Flaschensammler entdeckt einen abgetrennten Arm in einer Mülltonne von Calgary, in einem anderen Viertel der Stadt brechen mysteriöse Brände aus. Die Ermittler können eine grausame Verbindung zwischen den Taten herstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved