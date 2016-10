Super RTL 17:15 bis 17:45 Trickserie Ninjago - Morro Folge: 52 Die drei Prüfungen USA, DK, CDN, SIN 2015 2016-10-23 11:15 Stereo HDTV Live TV Merken Die Ninja nutzen Ronans Luftschiff, um zum Grab des ersten Spinjitzu-Meister zu kommen, der in einem Unterwassergrab unter dem Meer liegt. Kaum dort, müssen sie feststellen, dass Moro ihnen bereits zuvorgekommen ist! Nun müssen die Ninja das Grab ohne das In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6