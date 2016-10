Super RTL 13:30 bis 14:55 Trickfilm Barbie und der geheimnisvolle Pegasus USA 2005 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Prinzessin Annika ist verzweifelt. Ein böser Zauberer drängt sie zur Heirat. Sollte Annika sich weigern, seine Frau zu werden, droht der Magier der schönen Prinzessin, ihre Eltern für immer in Stein zu verwandeln. Was kann Annika tun? Fliehen und die Eltern ihrem Schicksal überlassen? Noch ehe die Prinzessin einen Entschluss fassen kann, wird sie von einem sagenhaften fliegenden Pferd in das Reich der Wolkenkönigin entführt. Dort erfährt Annika, dass das fliegende Pferd in Wirklichkeit ihre Schwester Brietta ist, die einst vom bösen Zauberer verwandelt wurde. Auch Brietta sollte den Magier heiraten. Doch sie hatte sich gesträubt. Die Wolkenkönigin Rayla kann Annika und Brietta helfen. Um den Fluch zu lösen, der auf Brietta lastet, müssen die Schwestern ein Schwert aus Licht schaffen und einen Ring aus Liebe. Leichter gesagt als getan. Die Schwestern machen sich auf den Weg, reisen durch den verbotenen Wald, fliegen über Gletscher und eisige Bergspitzen. Auf ihrer Suche begegnen sie Aidan, einem mutigen Abenteurer. Es scheint, dass er etwas zu verbergen hat. Trotzdem fassen die Schwestern Vertrauen zu ihm. Das Trio hat noch drei Tage Zeit, die Aufgaben zu lösen, sonst sind Annikas Eltern verloren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie and the Magic of Pegasus 3-D Regie: Greg Richardson Drehbuch: Cliff Ruby, Elana Lesser Musik: Arnie Roth Altersempfehlung: ab 6