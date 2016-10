Super RTL 07:25 bis 07:55 Trickserie Caillou Caillou und die Zahnfee / Caillou möchte erwachsen werden / Ein Schneemann in der Badewanne / Leos H CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou ist entsetzt, als er sieht, wie Sarahs Zahn hin und her wackelt. Sarah erklärt ihm, dass das ganz normal ist. Alle ersten Zähne fallen irgendwann aus, um den "Erwachsenen-Zähnen" Platz zu machen. Besonders schön daran ist, dass die Zahnfee kommt und einem ein Geschenk bringt. Caillou kann es kaum noch abwarten, bis auch ihm endlich der erste Zahn ausfällt. 2. Geschichte: Caillou möchte gerne größer sein als sein Freund André. Doch wie wächst man von jetzt auf gleich? Caillou macht alle verrückt, bis er feststellt, dass es gar nicht so schlecht ist, klein zu sein. 3. Geschichte: Wie schön! Endlich kommt der Frühling. Aber Caillou stellt fest, dass es dann keinen Schnee mehr gibt. Da kommt ihm eine geniale Idee. Caillou will ein bisschen Schnee 'aufbewahren'. 4. Geschichte: Leo hat einen Hamster. Natürlich möchte Caillou auch einen haben. Als Leo und seine Eltern verreisen, darf Caillou auf das süße Tier aufpassen. Und siehe da: die Pflege ist mehr Arbeit als er gedacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou