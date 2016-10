Super RTL 05:20 bis 05:35 Trickserie Der kleine Tiger Daniel Die besondere goldene Birne / Daniel hilft seinem Papa USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Kinder und ihre Eltern sind im königlichen Zaubergarten zur Obsternte eingeladen. Prinz Toby legt gleich los und pflückt prächtige Äpfel. Während sein kleiner Bruder Prinz Willi und Daniel nur staunend daneben stehen können. Sie sind noch nicht groß genug, um an die Äpfel zu gelangen. Doch dann bekommen sie einen besonderen Auftrag. Sie sollen sich auf die Suche nach der goldenen Birne machen, denn die ist an einem Ort verborgen, an den man nur gelangen kann, wenn man noch klein ist. 2. Geschichte: Daniel hilft seinem Vater, das Spielehaus im Garten zu streichen. Weil Papa Tiger groß ist, streicht er oben und Daniel streicht unten, wo er gut herankommt. So hat jeder die passende Aufgabe für seine Körpergröße. Papa Tiger muss sich nicht bücken und Daniel muss sich nicht strecken. Ziemlich schlau! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daniel Tiger's Neighbourhood