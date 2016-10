RBB 02:05 bis 02:50 Reportage stilbruch-reportage: Theaterwunder Senftenberg 70 Jahre - eine Bühne fürs Leben Theaterwunder Senftenberg: D 2016 HDTV Live TV Merken Senftenberg, die Kleinstadt in der Niederlausitz, ist seit Jahrzehnten ein Geheimtipp. Mitten im Kohlerevier behauptet sich ein Stadttheater, auf das keiner verzichten will. Fast jede Vorstellung ist ausgebucht, es kommen Junge und Alte, auch dem Großstadtpublikum aus Berlin und Dresden ist der Weg nicht zu weit. Was läuft hier anders als anderswo? Gibt's fliegende Elefanten? Spielen die Akteure auf dem Kopf stehend? Werden hippe Lichtshows geboten? Nichts von alledem. Die NEUE BÜHNE SENFTENBERG besticht mit einem ganz einfachen, aber klaren Konzept: sie holen die Zuschauer bei ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen ab - ob Schlagerette mit DDR-Schlagern, die Musicalkomödie "Ladies Night", Flüchtlingsdramen oder ein Kammerspiel übers Altwerden. Ob Theaterkino, Kabarett oder Lesung - die Zuschauer erleben in Senftenberg ein Ensemble, in dem jeder (fast) alles können muss - und bodenständig bleibt. Da spielt ein Inspizient gefühlt alle Instrumente, kann tanzen, singen und sprechen, der ehemalige Intendant verirrt sich gern in die Schlosserei und schweißt. Und Manuel Soubeyrand, seit zwei Jahren Intendant, läuft über den Wochenmarkt als sei er hier wirklich zu Hause? Das Theater Senftenberg ist immer mehr als nur ein Theater. Es ist ein Ort der Begegnung, der Experimente, der Aufklärung und des heiteren Spektakels. Zum 1. Mai gibt es seit Jahren ein Volksfest im Theater - und Tausende kommen. Die Schauspieler ziehen mit ihren Stücken von Klassenzimmer zu Klassenzimmer - und begeistern Kinder und Jugendliche. Der Senioren- und Jugendtheaterclub, angeleitet von jungen Schauspielern, entwickelt gemeinsam Stücke - aus der eigenen Geschichte. Und Grundschüler aus der Region zeigen im Theaterprojekt "Neue Unternehmer braucht das Land", welche innovativen Ideen sie haben - vom Schutz für Delphine bis zu Solarampeln. Das Theater Senftenberg ist eine Bühne fürs Leben. Seit 70 Jahren. Zum Jubiläum gibt es ein Fest-Spektakel - eine rauschende Ballnacht mit Damenkapelle. Mit vier neuen Inszenierungen, die zurück und nach vorn schauen. Es begann 1946 in einer Turnhalle, wurde in DDR-Zeiten zum Theater der Bergarbeiter und heißt heute Neue Bühne Senftenberg. Ein Theater, das beständig bleibt, weil es sich verändert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stilbruch-Reportage Regie: Marina Farschid

