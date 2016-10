RBB 23:30 bis 01:15 Drama Die Unsichtbare D, F 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fine leidet darunter nicht gesehen zu werden, aber sie tut alles dafür, um nicht aufzufallen. Und das, obwohl sie Schauspielstudentin ist. Nachts, wenn ihre geistig behinderte Schwester Jule nicht schlafen kann und ihren Kopf stereotyp gegen die Wand knallt, macht Fine den Rekorder an und bereitet Jule ein Feuerwerk an Gesang, Spiel und Tanz. In der Schauspielschule aber fehlt ihr das Selbstvertrauen, um ungeniert die Bühnenbretter zu betreten. Nachdem der bekannte Regisseur Kaspar Friedmann Fine zum Vorsprechen eingeladen hat, überzeugt sie ihn in ihrem Spiel. Aber er sieht in Fine auch ein verletztes Wesen, das seiner Vision von Camille entspricht, der Hauptrolle in seinem nächsten Stück. Fine bekommt ihre erste große Rolle, die sie auf keinen Fall verspielen will. Sie schlüpft in eine andere Identität. Als Camille erwacht sie zur Frau. Aber mit Camille verliert Fine auch ihre eigene Stärke, die sie im Umgang mit ihrer Schwester Jule immer wieder an den Tag legt. Denn Camille ist nicht nur selbstbewusst und sexuell aktiv, sondern auch psychisch labil und selbstzerstörerisch. Fine begibt sich in die Hände ihres Regisseurs, der sie durch die Hölle gehen lässt, ohne sie psychisch aufzufangen. Ein gefährliches Spiel, bei dem sie sich selbst zur Feindin wird. Nach seinem sensationellen Debüt mit "Novemberkind" gelingt Regisseur Christian Schwochow mit dem Psychodrama "Die Unsichtbare" das mitreißende Porträt einer jungen Schauspielstudentin, die für ihre erste Rolle am Theater durch die Hölle geht. Doch der Film handelt nicht nur vom Theater. Intensiv, fein beobachtet und zugleich überraschend leicht erzählt er vom Erwachsenwerden, von Träumen, Ängsten und Niederlagen, von Liebe und Familienbünden. Am kommenden Donnerstag, den 27.10.16, endet diesjährige Herbststaffel der Nachwuchsreihe "Debüt im rbb" mit dem vielfach preisgekrönten Film "Oh Boy" von Jan Ole Gerster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stine Fischer Christensen (Josephine 'Fine' Lorenz) Ulrich Noethen (Kaspar Friedmann) Dagmar Manzel (Susanne Lorenz) Christina Drechsler (Jule Lorenz) Ronald Zehrfeld (Joachim) Anna Maria Mühe (Irina) Ulrich Matthes (Ben Kästner) Originaltitel: Die Unsichtbare Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Heide Schwochow, Christian Schwochow Kamera: Frank Lamm Musik: Can Erdogan Sus Altersempfehlung: ab 12