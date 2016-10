RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Rosis Baby D 2008 20 40 60 80 100 Merken Kriminalhauptkommissar Jürgen Tauber und seine Kollegin Jo Obermaier lernen unter dramatischen Umständen die behinderte Rosi Drechsler kennen: Rosis Mutter, Judith Drechsler, war nach einem schweren Überfall auf einem Rastplatz ins Koma gefallen. Niemand will von dem folgenschweren Überfall etwas gesehen haben, auch Rosi nicht, obwohl sie sich noch kurz zuvor in der Raststätte mit ihrer Mutter gestritten hatte. Auch ein Video, das eine Überwachungskamera aufgenommen hat, hilft nicht weiter, denn die entscheidenden Minuten fehlen. Tauber und Obermaier finden rasch heraus, dass die 19-jährige Rosi schwanger ist und dass ihre Mutter mit ihr offenbar auf dem Weg zu einer Abtreibungsklinik war. Über den Vater ihres Kindes schweigt Rosi beharrlich. Auch Rosis eigener Vater, Michael Drechsler, der zwar nach der Scheidung von Judith noch Kontakt zu seiner Exfrau und zu seiner Tochter Rosi hat, aber mittlerweile mit Andrea verheiratet ist, kann den Kommissaren nicht weiterhelfen. Dann deutet alles darauf hin, dass Claus Born, der behinderte Sohn des Zahnarztes Dr. Robert Born, der Vater von Rosis Baby sein könnte. Auch weil Claus zu Aggressionen neigt, kommt er als Täter in Frage. Der Verdacht spitzt sich zu, zumal es gelingt, die fehlenden Minuten auf dem Videoband zu rekonstruieren. Nur eines wird deutlich: Rosi kennt den Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edgar Selge (Kriminalhauptkommissar Jürgen Tauber) Michaela May (Kriminalhauptkommissarin Jo Obermaier) Juliana Götze (Rosi Drechsler) Michael Brandner (Michael Drechsler) Sven Hönig (Claus Born) Annette Paulmann (Andrea Drechsler) Johannes Terne (Dr. Borns) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Matthias Pacht, Alex Buresch Kamera: Johann Feindt Musik: Andreas Hoge Altersempfehlung: ab 12