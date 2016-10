RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Der Zauber von El Salvador D 2016 HDTV Live TV Merken In El Salvador stolpern Thomas Gleiß und Moderatorin Kiona bei einem Spaziergang unfreiwillig in ein Privathaus und erfahren erstaunliche Herzlichkeit! Offizier Christian und Reiseleiter Bernd landen in einem Surferparadies, doch nur einer von ihnen wird zum Herrscher über die Wellen. Küchenchef Fritz verwandelt das Restaurant der "Grand Lady" in ein Wiener Kaffeehaus und sorgt damit für Heimatgefühle bei Kapitän Hansen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer