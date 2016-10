RBB 10:40 bis 12:10 Heimatfilm Da wo wir zuhause sind D, A 2009 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zwei Dinge schätzt Hansi Sandgruber am meisten: seine Familie und die geliebte Heimat. Doch dieses Idyll scheint nun endgültig zu zerbrechen. Seine Schwester Kathl trifft ihre Jugendliebe Rolf und kehrt ihm zuliebe Schönbichl den Rücken. Gleichzeitig erhält Christl ein verlockendes Jobangebot: Redakteur Harald bietet ihr den Posten der Chefreporterin eines Münchener Fernsehsenders an. Schweren Herzens lässt Hansi Christl gehen, deren beruflicher Entfaltung er keine Steine in den Weg legen will. Für Hansis Mutter Irmi bricht jedoch eine Welt zusammen, denn sie befürchtet, dass sie demnächst auf dem Tiroler "Branderhof" ganz allein ist. Hansi ahnt noch nicht, dass seine Erzfeindin, die durchtriebene Architektin Viktoria Perterer, wieder ihre Finger im Spiel hat. Über gute Beziehungen hat sie Christl den Job in München zugeschanzt und so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Die lästige Konkurrentin ist weg - und außerdem kann die fähige Reporterin nicht mehr Viktorias finstere Machenschaften aufdecken. Zusammen mit einem Investor hat Viktoria die Molkerei aufgekauft und diktiert nun gnadenlos die Milchpreise. Der kleine Bergbauer Sailer steht deswegen vor dem Aus. Er muss Haus und Hof für einen Schleuderpreis an Viktoria verkaufen. Den anderen kleinen Milchbauern geht es nicht besser. Als Hansi endlich herausfindet, wer da im Hintergrund die Fäden zieht, ist es beinahe zu spät. Zum achten Mal stand Hansi Hinterseer in diesem Film für die erfolgreiche Reihe vor der Kamera. An der Seite des Ex-Skirennläufers und Volksmusikers sind Anja Kruse, Simone Heher und viele andere beliebte Darsteller zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Hinterseer (Hansi Sandgruber) Simone Heher (Christl Huber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Ingrid Burkhard (Irmi Sandgruber) Günter Waidacher (Franz Sandgruber) Evamaria Salcher (Kathl Sandgruber) Maximilian Krückl (Bergbauer Sepp Sailer) Originaltitel: Da wo wir zu Hause sind Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Wolfram Winkler Kamera: Karl Kofler Musik: Kambiz Giahi