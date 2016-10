RBB 20:15 bis 21:00 Arztserie Der Bergdoktor Das Auge des Gesetzes D, A 1994 2016-10-16 10:30 HDTV Merken Gendarm Toni Gilch in Nöten: Ein übergenauer Vorgesetzter inspiziert den Gendarmerieposten in Sonnenstein und ist über die dortige Unordnung entsetzt. Er beabsichtigt, Gilch frühzeitig zu pensionieren. Gilch versucht zu retten, was zu retten ist und bricht nachts in seine eigene Dienststelle ein, um aufzuräumen. Aber Gilch wird bei dem Einbruch von seinem Vorgesetzten aufgeschreckt und verletzt sich bei der Flucht aus dem Fenster an der Hand. Gilchs Vorgesetzter Stecher macht ihm einen Vorschlag: Wenn er den Täter fasst, kann er seinen Posten behalten. Gilch muss notgedrungen gegen sich selbst ermitteln und verwickelt sich in immer größere Widersprüche. Da kommt ein Zufall ihm zu Hilfe... Elfriede Angerer hat währenddessen Besuch von ihrer Nichte Selma aus Wien. Selma spielt Geige und gilt am Konservatorium als große Begabung. Doch Selma leidet an einer Ohrenentzündung und hat Angst, ihr Gehör zu verlieren. Ob der Bergdoktor helfen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin C. Tietze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Robert Thayenthal Kamera: Rüdiger Meichsner Musik: Michael Gajare