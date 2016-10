RBB 14:00 bis 15:30 Komödie Sieben Tage im Paradies D 2001 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Für den viel beschäftigten Architekten und Bauunternehmer Uli Fischer scheint alles nur noch Formsache zu sein. Die Investoren sind von den Plänen seines Hotelkomplexes auf Mallorca begeistert. Die Sache hat nur noch einen Haken. Der Grundstückseigner Alejandro Pérez hat seine idyllisch gelegene Bucht, in der das Hotel errichtet werden soll, noch nicht an Ulis Firma verkauft. Um das Geschäft seines Lebens unter Dach und Fach zu bringen und nebenher ein paar nette Tage mit seiner Freundin und Assistentin auf der Sonneninsel zu verbringen, checkt Uli mit Jana Rosen nach Mallorca ein. Bereits auf dem Münchner Flughafen wartet die erste Überraschung. Ulis Exfrau Karin ist schwer erkrankt und schickt die drei Kinder Tom, Caroline und Patrick mit auf die Reise. Uli ist alles andere als begeistert, doch dank Janas Hilfe kann der Rabenvater die Zeit auf der Insel nutzen, um endlich seine Kinder mit ihren Sorgen und Nöten besser kennen zu lernen. Das nächste Problem stellt Alejandro Pérez dar. Der umwelt- und traditionsbewusste Grundstücksbesitzer nimmt jeden seiner Käufer kritisch unter die Lupe. Vor der Vertragsunterzeichnung muss Uli eine Reihe von "Prüfungen" absolvieren, die ihn als würdigen Käufer erweisen, der die schöne Landschaft nicht mit öden Bettenburgen verschandeln wird. So weit, so gut. Aber als Alejandro auch noch ein Auge auf Jana wirft, beginnt für Uli die Sache dramatisch zu werden... "Sieben Tage im Paradies" ist eine locker inszenierte, emotionale und hinreißend gespielte Familienkomödie. Michael Roll führt das hervorragende Schauspielerensemble an und muss als notorisch gestresster Familienvater begreifen, dass Arbeit nicht alles im Leben ist. Der Film präsentiert die Mittelmeerinsel Mallorca wundervoll fotografiert und ganz ohne "Ballerman"-Image. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Roll (Uli Fischer) Ursula Buschhorn (Jana Rosen) Rebecca Hessing (Caroline) Pablo Ben-Yakov (Patrick) Fabio Beyer (Tom) Karin Giegerich (Karin Fischer) Horst-Günter Marx (Mark Ahlers) Originaltitel: Sieben Tage im Paradies Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Beate Langmaack Kamera: Johannes Kirchlechner Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein