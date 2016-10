RBB 07:00 bis 07:30 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 14 Der Wolf kommt D 2011 Wieder da Live TV Merken Niemand glaubt Außenseiter Paul, dass er im Wald einen echten Wolf gesehen hat, - niemand, bis auf Greta. Das in Deutschland ausgestorbene Raubtier ist tatsächlich in den Schwarzwald zurückgekehrt. Und Annettes Sorge um ihre Kinder auf dem einsamen Schulweg erweist sich als berechtigt: Als Lilie ihrem Hund Brezel in den Wald nachrennt, steht sie dem Graupelz plötzlich Auge in Auge gegenüber. Als Lilie nicht nach Hause zurückkehrt, machen sich die besorgten Eltern auf die Suche. Zur gleichen Zeit streifen Greta und Paul durchs Unterholz - um den Wolf vor einem unbekannten Jäger zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Enya Elstner (Greta Hansen) Lotte Hanné (Lilie Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Floriane Daniel (Annette Hansen) Fynn Henkel (Jonas Grieshaber) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Andreas Morell Drehbuch: Sebastian Andrae Musik: Moritz Freise, Biber Gullatz, Andreas Schäfer