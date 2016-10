Super RTL 14:20 bis 14:45 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 55 Die Drachenjäger (1) USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Eine Gruppe von Drachenjägern schnappt sich Sturmpfeil. Astrid ist untröstlich und setzt alle Hebel in Bewegung, um ihren geliebten Drachen zu befreien. Doch dazu müssen Hicks und die anderen erst einmal herausfinden, wo genau sich die Drachenjäger-Flotte aufhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6