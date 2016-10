Super RTL 06:10 bis 06:20 Trickserie Cleo und die Kunstpiraten Das Festival der Kunstlosigkeit CDN 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Königin Chromania steckt mitten in den Vorbereitungen für das große Festival der Kunstlosigkeit. Als die Piraten davon erfahren, schmieden sie mit Luis' Cousin Mio, einem großen Künstler, Pläne, wie sie die graue und trostlose Veranstaltung in ein farbenfrohes und fröhliches Festival der schönen Künste verwandeln können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirates - Adventures in Art

