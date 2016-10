Super RTL 23:55 bis 00:25 Serien Nurse Jackie Patronin der Sünder USA 2011 Stereo HDTV Live TV Merken Während Jackies Schicht im All Saints Hospital geht es alles andere als entspannt zu: Zwischen Jackie und Kelly bahnt sich ein Streit an, da Kelly Jackies Autorität untergräbt und sich über deren Anweisungen hinwegsetzt. Außerdem muss sich die Krankenschwester um ihre Freundin Dr. O'Hara kümmern, da diese in der Notaufnahme von einem drogenabhängigen Patienten angegriffen wurde und nun mit den Nerven am Ende ist. Um dem Stress im Krankenhaus standzuhalten, bittet Jackie Eddie um neue Schmerztabletten, doch dieser weigert sich, ihr welche auszuhändigen. Jackies Wut auf Eddie wächst noch mehr, als sie mitbekommt, wie gut Eddie und Dr. O'Hara sich verstehen. Währenddessen trifft Kevin nach langer Zeit seinen Freund Carl wieder, den er seit Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen hat und schüttet ihm sein Herz aus. Dieser rät Kevin Jackie gegenüber auf Abstand zu gehen. Als Jackie sich nach ihrer Arbeit mit Bill, der sie mit weiteren Medikamenten versorgt, treffen möchte, wird dieser vor Jackies Augen von einem Lkw überfahren, weshalb sie vollkommen unter Schock steht und sich in diesem Zustand auf den Weg zu Grace' Schulaufführung macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Bob Balaban Drehbuch: Ellen Fairey Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12