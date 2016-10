Super RTL 22:05 bis 23:00 Arztserie Dr. House Wer qualifiziert sich für das vierte Gebot? USA 2010 Stereo HDTV Merken Abbey, eine junge Frau, steht kurz vor der Niederkunft ihres zweiten Kindes. Doch kurz nach der Geburt gerät das Baby in einen kritischen Zustand. Nachdem man Baby und Mutter untersucht hat, stellt das Team von House fest, dass die Mutter schwer krank ist und ein CT wird veranlasst. Die Untersuchung offenbart ein erstaunliches Ergebnis: Abbey leidet gleich an zwei Krebsformen, die sich gegenseitig in Schach halten. Aber auch das Baby ist davon befallen. Man will den Tumor operativ entfernen und bei dem Neugeborenen eine Chemo machen. Das muss aber schnell geschehen. Doch die Mutter verweigert zunächst ihre Zustimmung und will noch warten, was ihren sicheren Tod bedeutet. Und tatsächlich: Als ihre ältere Tochter Justine sie im Krankenhaus besucht, kann sie nur noch ihren Tod feststellen. In der Zwischenzeit geht die Suche nach einem Ersatz für Dreizehn weiter, während sich House und Wilson auf unbekanntem Terrain bewegen: Gemeinsam kümmern sie sich um Cuddys kleine Tochter Rachel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: David Shore Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 16