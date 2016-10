Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Mit anderen Worten USA 2010 Stereo HDTV Merken Die Kinderbuchautorin Alice Tanner versucht, sich das Leben zu nehmen und landet deshalb im Princeton Plainsborow bei House. Dort gibt sie vor, einen Krampfanfall gehabt zu haben, was der schlaue Doc ihr jedoch nicht abnimmt. Alice bleibt hartnäckig und lehnt nach den ersten Untersuchungen eine weitere Behandlung ab. Bekanntermaßen weckt dies erst recht Houses Interesse: Er will wissen, was Alice Tanner, eine bekannte und erfolgreiche Schriftstellerin, für einen Grund hat, sich das Leben zu nehmen? Mit Cuddys Hilfe kommt er schließlich dahinter: Alice Tanner hatte vor 15 Jahren einen tragischen Autounfall, bei dem ihr Sohn ums Leben kam. Nachdem House die alte Krankenakte studiert hat, erfährt er, dass Alices Sohn offenbar an einem Hirnaneurysma litt, das früher oder später unweigerlich zum Tod geführt hätte. Diese Information wurde der Mutter damals allerdings nicht mitgeteilt. Sie reagiert mit großer Erleichterung auf diese Neuigkeit und stimmt mit diesem Wissen einer weiteren Behandlung zu. Doch als sie ankündigt, künftig nur noch Bücher für Erwachsene zu schreiben, tut House alles, um dies zu verhindern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Olivia Wilde (Dr. Remy "Thirteen" Hadley) Originaltitel: House M.D. Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: David Shore, John C. Kelley Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12